Генсек ООН Гутерреш согласился принять участие на предстоящем саммите БРИКС в Казани
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Антониу Гутерреш дал свое согласие на участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на VIII Международной конференции омбудсменов, передало РИА Новости.
«Когда мы были в Нью-Йорке, Гутерреш встретился с министром (иностранных дел России Сергеем Лавровым). Он сказал, что серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, таким образом, его участие было официально подтверждено», — отметил заместитель министра.
Участие Гутерреша в саммите БРИКС подчеркивает важность диалога между государствами для решения актуальных международных вопросов.
Саммит соберет лидеров стран-участниц, что создаст уникальную платформу для обсуждения совместных инициатив и проектов.
Ранее сообщалось, что Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани.