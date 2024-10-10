Генсек ООН Гутерреш согласился принять участие на предстоящем саммите БРИКС в Казани

«Когда мы были в Нью-Йорке, Гутерреш встретился с министром (иностранных дел России Сергеем Лавровым). Он сказал, что серьезно готовится к своему участию в этом форуме в Казани, таким образом, его участие было официально подтверждено», — отметил заместитель министра.