Генсек ООН также заявил о необходимости соблюдения территориальной целостности государства. Гутерреш выступил в среду, 17 января, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Его слова приводят РИА Новости.

«Есть так много ситуаций, когда меньшинства могут в определенный момент заявить, что они принадлежат к другой стране. Крайне важно, чтобы принцип территориальной целостности государств соблюдался», — сказал Гутерреш.

Он также обратил внимание на то, что такого принципа необходимо придерживаться и в отношении Украины, хотя ситуация в этом вопросе остается сложной.

Украина лишилась Херсонской и Запорожской областей в результате проведения Россией специальной военной операции. Российские военные освободили эти территории от нацистских боевиков, а их жители выразили желание стать частью российского государства. В сентябре 2022 года на этих территориях, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении в состав РФ.

Ранее мы сообщали, что президент Росси Владимир Путин поручил правительству разработать меры по поддержке россиян, подвергшихся депортации из недружественных стран.