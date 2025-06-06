Гуцул заявила, что прозападное правительство Молдавии судит ее за связи с РФ
Гуцул заявила, что ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией
Фото: [Официальный телеграм-канал Евгении Гуцул]
По словам главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул, причиной ее судебного преследования являются призывы к налаживанию связей с Россией, что вызывает недовольство прозападного правительства Молдавии, передает ТАСС.
Гуцул утверждает, что дело против нее сфабриковано, а судебный процесс является политически мотивированным из-за ее должности главы Гагаузии. По ее словам, интерес к уголовному делу возник после ее встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Гуцул также сообщила, что после ее избрания главой Гагаузии Вероника Драгалин, занимавшая тогда пост главы Антикоррупционной прокуратуры, предложила ей сделку: прекращение уголовного дела в обмен на отказ от мандата.
Ранее сообщалось, что до 13 июня продлили арест главе Гагаузии Гуцул.