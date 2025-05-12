До 13 июня продлили арест главе Гагаузии Гуцул

Домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул продлен еще на 30 дней, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные корреспондента в понедельник.

Стало известно, что суд постановил удовлетворить запрос прокуратуры и оставить Гуцул под домашним арестом до 13 июня. При этом, по словам адвоката Сергея Морару, данное судебное решение будет опротестовано.

По словам юриста, никаких оснований не было не только для применения данной меры, но и в целом даже для ее продления. Ранее адвокат сообщал, что любой ограничительной меры было бы достаточно.

Адвокат уверен, что таким образом власти Молдавии хотят лишиить Гуцул статуса главы Гагаузии и назначить перевыборы.

Напомним: ранее стало известно, что граждане Молдавии массово подписали требование освободить Гуцул.