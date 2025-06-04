Гвинея может ввести безвизовый режим с Россией

Увеличение туристического обмена между Россией и Гвинеей может привести к отмене визового режима для граждан РФ. Об этом сообщил посол России в Гвинее Алексей Попов в интервью для ТАСС.

По его словам, в настоящий момент между странами действует соглашение об упрощенном въезде для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Однако, при значительном росте туристического потока, возможно достижение договоренности о безвизовом режиме, сначала на ограниченный срок, а затем и на более длительный период.

Гвинея, расположенная в западной части Африки, привлекает все больше путешественников, заинтересованных в экзотическом отдыхе на побережье Атлантического океана. Особой популярностью пользуются столица Конакри и острова Иль-де-Лоос.

Алексей Попов также упомянул о перспективе открытия прямого авиасообщения между Россией и Гвинеей. Развитие двусторонних отношений, создание совместных предприятий и увеличение числа гвинейских студентов, обучающихся в России (которых сейчас около тысячи), станут стимулом для запуска прямого рейса. Гвинейская сторона заинтересована в возможности прямого перелета в Россию.

Посол также отметил, что в мае в Конакри прошел Чемпионат Африки по самбо, на открытии которого он присутствовал. Самбо, зародившееся в Советском Союзе, в 2025 году впервые привлекло в Гвинею представителей 20 африканских стран.

Ранее сообщалось, что туристический обмен между Россией и Иорданией станет проще благодаря отмене виз.