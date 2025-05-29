Туристический обмен между Россией и Иорданией станет проще благодаря отмене виз

Россия и Иордания планируют подписать соглашение о полном освобождении граждан обеих стран от необходимости оформления виз для туристических поездок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках нового соглашения туристам из РФ и Иордании будет разрешено пребывать в странах до 30 дней без визы, при этом общий годовой лимит пребывания не превысит 90 дней.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в настоящее время россияне для въезда в Иорданию должны оформить визу по прибытию. Ее стоимость составляет примерно $60. В это же время граждане Иордании имеют возможность получать электронные туристические визы для въезда в Россию.

Представители АТОР отметили, что введение безвизового режима ожидаемо повысит интерес российских туристов к Иордании. Это также приведет к увеличению бронирований туров и развитию туристической индустрии обеих стран.

Ранее сообщалось, что люксембургский депутат Европарламента Фернан Картайзер столкнулся с угрозой исключения из фракции консерваторов после визита в Москву.