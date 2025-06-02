Хакан Фидан присоединится к встрече делегаций РФ и Украины

РИА Новости, ссылаясь на турецкого дипломатического источника, сообщило , что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен принять участие в российско-украинских переговорах, которые пройдут в стамбульском дворце Чираган.

Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве проинформировал агенство о запланированной на понедельник встрече представителей России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле, начало которой намечено на 13:00 мск. Фидан выступит с открытым для СМИ вступительным словом на переговорах.

В состав российской делегации, прибывшей в Стамбул, входят руководитель делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, глава Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что Украина перед встречей в Стамбуле согласилась с отменой антироссийских санкций.