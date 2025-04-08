Хакеры опубликовали фейковые посты от имени премьера Чехии

Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в социальной сети X подвергся взлому. Неизвестные хакеры опубликовали на его странице ложные сообщения. Портал České noviny, ссылаясь на пресс-секретаря правительства Чехии Луцию Ешаткову, сообщил , что в фейковых постах сообщалось о якобы имевшей место атаке российских войск на чешские подразделения, дислоцированные в Прибалтике в составе международных сил, вблизи границы с Калининградской областью.

Кроме того, от имени Фиалы были сделаны заявления о планируемых ответных мерах чешского правительства на американские торговые пошлины.

Данные публикации, выполненные на английском и чешском языках, оставались доступными на странице политика в течение «десятков минут» и сопровождались видеоматериалом со статичным изображением без звукового сопровождения.

Луция Ешаткова официально опровергла все сообщения, появившиеся в аккаунте премьер-министра утром. В связи с произошедшим инцидентом полиция Чехии начала расследование, направленное на выяснение обстоятельств, позволивших хакерам обойти систему защиты аккаунта.

Ранее сообщалось, что соцсети посольства Сирии в Москве взломали.