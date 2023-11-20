В Верховную Раду Украины внесли законопроект о введении санкций против ВПК России и Белоруссии. Спустя два года СВО в Киеве вдруг решили запретить передачу неких «военных технологий» Москве.

Политолог Вадим Сипров прокомментировал решение украинских властей, отметив, что оно говорит о многом.

«Подобного рода решения было бы логично ожидать от руководства Украины в 2014 году. Подозреваю, что местные чиновники вообще не озаботились выходом из соглашений о сотрудничестве с Россией в военно-технической сфере — просто об этом забыли. Это делает данную новость просто курьезной, она демонстрирует качество управления киевской хунты», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Украина, добавил эксперт, долгое время пользовалась советскими заделами, а после этого ВПК Украины начал встраиваться в НАТО, переходить на западные стандарты. ВСУ перешли на зарубежную технику. Поэтому технологий, которые Москва могла бы «украсть» у Киева, попросту не существует — страна Зеленского пользуется только плодами чужого труда.

«Украинская сторона подтвердила, что не намерена строить военно-техническое сотрудничество с Россией. Но, я думаю, другой политический режим, который придет на смену киевской хунте, восстановит в полном объеме это сотрудничество. А возможно, что это сотрудничество будет вестись просто в рамках межотраслевой кооперации внутри одного государства, нашей общей страны», — отметил Сипров.

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