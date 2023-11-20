Холод, болезни, грызуны: военный эксперт раскрыл, как бойцы России и Украины справляются с приближением зимы

Во многих городах России уже вовсю идет снег, а температура опускается ниже нуля, что вносит свои коррективы в жизнь людей. Разумеется, погода меняется и на передовой.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал нам, как наступление зимы отражается на жизни бойцов, участвующих в СВО, и на положении противника.

Жизнь в окопах

«Погода влияет и на нас, и на противника. Нам нужно наступать, а это южная зима — распутица, активизация мышей. Надо бороться с грызунами, как-то обогреваться, причем так, чтобы себя не демаскировать, чтобы не было дыма. Нужно собирать дрова. Насколько мне известно, у ВСУ с этим большие проблемы, а у нас все куда лучше. Тыловые органы, волонтеры и местные жители собирают для солдат все, что необходимо», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что у украинской армии много «свежих» мобилизованных, которых сейчас активно отлавливают на улицах. Такие люди не имеют опыта выживания в суровых условиях, привыкли к теплу и уюту.

«Траншеи и окопы залиты водой, нужно делать дренажные системы. У наших бойцов навыки и опыт уже есть, они уже второй год на фронте. Основное же ядро ВСУ состоит из тех, кто только пришел, так как остальные бойцы уже «выбиты». Для новичков это шок», — подчеркнул Дандыкин.

Фото: [ Petros Giannakouris/AP/TASS ]

Одежда и болезни

С наступлением холодов активнее распространяются болезни, напомнил собеседник. И, конечно же, им подвержены не только мирные жители, но и военные.

«Солдаты выбывают из строя не только из-за ранений, но и из-за простуд, гриппа, коронавируса. Никто этого не отменял, и никто от этого не застрахован. Поэтому даже в Киеве признают, что страдать зимой будут в большей степени именно украинские солдаты. Хотя несладко приходится и нашим бойцам. Это ведь поля, ветра, влажность. Зимой на юге, когда ветер дует, минус 5 градусов ощущаются, как в Москве минус 20», — заверил военный эксперт.

Одежда тоже играет роль, отметил Дандыкин. ВС РФ в этом плане тоже проблем не испытывают, так как за плечами уже есть одна зима. Украинцы же получают обмундирование НАТО — оно качественное, но к местным погодным условиям не приспособлено.

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