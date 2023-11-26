ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем

Представители движения ХАМАС сообщили о том, что готовы продлить перемирие с Израилем. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости.

В заявлении организации говорится о том, что в ХАМАС хотят увеличить количество освобожденных граждан даже после окончания периода перемирия в четыре дня.

Напомним, что перемирие Израиля и ХАМАС длится четыре дня, в этот период происходит обмен заключенными – это первое конструктивное перемирие с момента начала обострения конфликта 7 октября.