«ХАМАС и ЦАХАЛ берегут свои силы»: выяснилось, как долго продлится штурм сектора Газы

Израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщают зарубежные телеканалы. В северной части анклава идут ожесточенные бои.

Как рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, так проходит третий этап операции ЦАХАЛ на территории сектора Газа.

«Потери будут значительными с обеих сторон, при этом потери палестинцев (ХАМАС) будут выше за счет жертв среди мирного населения, с которыми Израиль в последнее время не считался», — пояснил Кошкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, в скором времени в войну начнут втягиваться и другие государства.

«В ближайшее время — Иран, который в течение долгого времени проводит антиизраильскую политику. Неявно ввязаться, то есть послать добровольцев, могут другие ближневосточные государства: например, Катар, Сирия, Ливан», — добавил политолог.

Ранее Йемен пообещал ударить по Израилю.