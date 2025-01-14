Около 200 израильских военных подписали письмо с предложением прекратить огонь в секторе Газа

Военные, которые подписали коллективное письмо, объяснили свой поступок рядом причин, в том числе этическими мотивами. Некоторые из них считают, что приказы израильского командования уже переходят все моральные границы. В частности, приведена точка зрения офицера танкового подразделения Йотама Вилка. Тот ранее считал, что военная операция сумеет заставить ХАМАС начать мирные переговоры. Но потом на его глазах погиб подросток, и его мнение поменялось.

«Он умер как часть гораздо более масштабной истории. Как часть политики, которая заставляет нас не воспринимать палестинцев как людей», — указал он журналистам.

Ранее появились сообщения, что место погибшего лидера ХАМАС в Газе занял его младший брат. Он собрался восстановить боевое крыло движения. У Мухаммеда Синвара уже есть опыт работы в этой организации, просто в данный момент он стал более публичной личностью вместо того, чтобы действовать в тени.