ХАМАС может освободить заложников из страха операции ЦАХАЛ

Боевики движения ХАМАС могут пойти на освобождение захваченных заложников из-за страха перед наземной операцией израильских ВС на территории сектора Газа. Соответствующее заявление сделал израильский дипломатический источник в беседе с местной газетой The Jerusalem Post .

Источник рассказал изданию, что недавно палестинское движение наотрез отказывалось от любых переговоров по вопросу освобождения заложников. Тем не менее теперь, по словам дипломата, виднеются какие-то изменения, «но это еще не созрело».

Источник также заявил, что к какому бы решению о прекращении огня не пришли стороны конфликта, они будут иметь временный характер и больше будут походить на паузу. Дипломат подчеркнул, что эта пауза может быть достигнута только с условием освобождения заложников и понимания, что даже после «перемирия», израильская сторона продолжит свои действия по уничтожению ХАМАС.

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