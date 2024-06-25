ХАМАС не обращался к России за военной помощью

Палестинское движение ХАМАС не просило военной помощи у России. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы политического бюро движения Муса Абу Марзук.

Накануне он прибыл в РФ, где встретится с представителя российского министерства иностранных дел. По словам Марзука, он уже провел переговоры с замминистра МИД РФ Михаилом Богдановым. С руководителем ведомства Сергеем Лавровым беседа не планируется, подчеркнул Марзук.

«Нет, мы не просили военную помощь. Война идет в Газе, Газа производит свое вооружение для ближнего боя, и пока мы считаем, что можем обходиться своими силами для такого рода боевых действий», — отметил замглавы политбюро.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября 2023-го года. Тогда ХАМАС выпустил по территории израильского государства порядка пяти тысяч ракет. Кроме того, боевики движения вторглись в Израиль, откуда забрали людей в заложники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит спецоперацию в секторе Газа — палестинском анклаве, откуда на Израиль было совершенно нападение. Военные действия там происходят и в настоящее время.

Ранее мы сообщали, что среди освобожденных заложников палестинского ХАМАС оказался россиянин.