Среди освобожденных заложников палестинского ХАМАС оказался россиянин

Четырех израильских заложников нашли в Нусейрате живыми и освободили в ходе миссии. В Газе у палестинского ХАМАС они находились с 7 октября. Их похитили во время музыкального фестиваля «Нова».

«В Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника. Ноа Аргамани, Альмог Меир Джан, Андрей Козлов и Шломи Зив», — сообщает ЦАХАЛ на официальной странице.

Андрей Козлов — гражданин РФ, уроженец Санкт-Петербурга. Ему 27 лет. На фестиваль в Израиль приехал для подработки охранником. Его вместе с остальными освобожденными доставили в медцентр имени Хаима Шибы в Израиле. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, в октябре 2023 года ХАМАС устроил бойню на музыкальном фестивале. Часть посетителей взяли в заложники. Тогда погибли 260 человек, часть была увезена боевиками в анклав.

Ранее сообщалось, что Зеленский обещал завершить конфликт Газы и Израиля.