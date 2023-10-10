ХАМАС объявил об атаках на военные базы США в случае их вмешательства в конфликт

Палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС объявила о намерениях бомбить военные базы США в случае, если Вашингтон попытается вмешаться в конфликт с Израилем.

Такое заявление группировка сделала 10 октября.

Движение, признанное в США и в других странах террористическим, объявило в этот день о проведении операции «Наводнение Аль-Акса», цель которой – деоккупация территорий, занятых Израилем.

США объявили о поддержке Израиля. Вашингон направил в страну крупнейший авианосец Ronald Reagan во главе ударной группы ВМС США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, заявил о дополнительной помощи Тель-Авиву в случае необходимости. Американский лидер заявил, что в срочном порядке начнет процесс переговоров с Конгрессом для выделения помощи Израилю.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».