ХАМАС освободит россиянина для признания поддержки палестинцев со стороны России

Радикальное движение ХАМАС запланировало освободить россиянина Труфанова, который удерживается в секторе Газа. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, которое сделал Тахер ан-Нуну, пресс-секретарь руководства политбюро этого движения. Он указал, что ХАМАС освободит 15 февраля гражданина РФ Александра Труфанова. Это будет сделано в знак уважения к России и ее позиции, касающейся Палестины.

«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — указал он.

Ранее израильская армия подтвердила, что представители ХАМАС передали Международному Красному Кресту семь человек из числа заложников, которые содержались в плену. Двое из них израильтяне, еще пятеро являются иностранцами. Это сделано в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.