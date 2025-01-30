ЦАХАЛ подтвердил, что ХАМАС передало Красному Кресту семь заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию о том, что палестинская организация ХАМАС передала представителям Красного Креста двоих израильтян и пятерых иностранцев в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

Бригады «Аль-Кассам» (военное формирование ХАМАС) передали израильскую гражданку Агам Бергер в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) в лагере Джебалия, по информации телеканала Al Jazeera, который вел трансляцию с места событий.

На видео видно, как Бергер усаживается в автомобиль Красного Креста. Телеканал также сообщает, что оставшиеся двое заложников будут освобождены позже в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал сцены освобождения как «шокирующие», так как на них видно, как заложников заставили пройти через толпу агрессивных палестинцев, и потребовал от посредников избегать подобных ситуаций в дальнейшем.

Режим прекращения огня в Газе действует с 19 января, в результате соглашения о освобождении заложников. За время конфликта погибли 46 тыс. палестинцев и около полутора тысяч израильтян.

Ранее в посольстве РФ в Израиле рассказали о судьбе россиянина, попавшего в плен к ХАМАС.