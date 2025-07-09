ХАМАС получило гарантии мира от Трампа

Посредником между ХАМАС и администрацией Трампа выступает американский бизнесмен палестинского происхождения Бишара Бахбах. Как сообщило издание Sky News Arabia, Бахбах передал лидерам ХАМАС послание от президента США, в котором содержались гарантии, что после истечения 60-дневного перемирия с Израилем новые военные столкновения в секторе Газа не начнутся.

Недавно стало известно, что в ходе непрямых переговоров в Дохе ХАМАС и Израиль достигли прогресса в вопросе прекращения огня в Газе. Единственным камнем преткновения оставался статус и присутствие израильских военных в анклаве.

Sky News также сообщал, что стороны смогли сгладить существенные разногласия по другим аспектам, в частности, по механизму доставки гуманитарной помощи в Газу и по требованию ХАМАС о предоставлении американских гарантий, исключающих возобновление военных действий со стороны Израиля после окончания двухмесячного перемирия.

Ранее сообщалось, что Трамп и Нетаньяху обсудили прекращение огня в Газе.