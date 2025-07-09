Трамп и Нетаньяху обсудили прекращение огня в Газе

Переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху, посвященные урегулированию конфликта в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, заняли полтора часа. Информация об этом поступила от новостного ресурса Axios.

Согласно информации, опубликованной на портале, визиту Нетаньяху в резиденцию главы американского государства предшествовала встреча представителей Катара. Катар выступает посредником в диалоге между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Ближнему Востоку, Стив Уиткофф, сообщил по итогам встречи, что в ходе «косвенных переговоров», проходивших в столице Катара, Дохе, стороны смогли найти решение по трем из четырех ключевых вопросов. Главным препятствием для достижения соглашения остается вопрос о выводе израильских военных (ЦАХАЛ) из Газы.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.