ХАМАС поприветствовал резолюцию СБ ООН о полной остановке огня в Газе

В сообщении говорится, что движение присутствует резолюцию по прекращению огня в анклаве и полному выводу израильских войск из него, а также обмена пленными и отказа от демографических и территориальных изменений в секторе Газа. Подчеркивается, что ХАМАС также поддержал пункты о возвращении перемещенных лиц обратно, в места проживания и о предоставлении помощи народу Газы.

Представители движения также выразили готовность приступить к непрямым переговорам с израильской стороной для того, чтобы реализовать пункты из документа.

Ранее среди освобожденных заложников ХАМАС был обнаружен российский гражданин.