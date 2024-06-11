ХАМАС поприветствовал резолюцию СБ ООН о полной остановке огня в Газе
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Палестинское движение ХАМАС поприветствовало резолюцию Совета Безопасности ООН о полном прекращении огня на территории Газы. Соответствующее заявление сделали представители движения в официальном заявлении, передает информационное агентство РИА Новости.
В сообщении говорится, что движение присутствует резолюцию по прекращению огня в анклаве и полному выводу израильских войск из него, а также обмена пленными и отказа от демографических и территориальных изменений в секторе Газа. Подчеркивается, что ХАМАС также поддержал пункты о возвращении перемещенных лиц обратно, в места проживания и о предоставлении помощи народу Газы.
Представители движения также выразили готовность приступить к непрямым переговорам с израильской стороной для того, чтобы реализовать пункты из документа.
Ранее среди освобожденных заложников ХАМАС был обнаружен российский гражданин.