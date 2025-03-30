ХАМАС принял предложение Катара и Египта по прекращению огня в Газе

Палестинская организация радикального толка ХАМАС приняла условия Египта и Катара о прекращении огня в секторе Газа, которые были озвучены пару суток назад, как передает арабский телеканал Al Jazeera.

Руководитель организации ХАМАС аль-Хайя подтвердил эти сведения и заявил, что его организация не собирается складывать оружие до тех пор, пока существует израильская оккупация. Он выразил надежду, что Израиль не станет препятствовать прекращению вооруженного противостояния.

«Халиль аль-Хайя (высокопоставленный представитель движения. — прим. ред.) говорит, что ХАМАС „отреагировал позитивно“ и „принял“ предложение Египта и Катара прекратить боевые действия на этой территории», — говорится в сообщении телеканала.

Остальные детали и подробности ближневосточной инициативы пока не раскрываются.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 марта нарушили режим прекращения огня и возобновили боевые действия в секторе Газа. Об этом объявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Причиной такого решения стало нежелание представителей палестинской группировки ХАМАС освободить 59 заложников, которые всё ещё находятся в плену.