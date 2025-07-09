ХАМАС согласилось освободить 10 заложников

Движение ХАМАС выразило готовность освободить десять пленных, рассчитывая на продвижение в переговорах по перемирию. Об этом пишет РИА Новости.

Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении освободить десять заложников в рамках продолжающихся переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По словам представителей, такое решение принято как жест доброй воли и попытка продемонстрировать гибкость в ответ на международные усилия по деэскалации конфликта.

Одновременно с этим представители движения обозначили ключевые условия, без которых, по их словам, соглашение не сможет быть достигнуто. В числе требований — беспрепятственный поток гуманитарной помощи, вывод израильских войск из анклава и юридически закрепленные гарантии постоянного прекращения боевых действий. ХАМАС подчеркивает, что именно эти пункты лежат в основе обсуждений с посредниками.

В последние дни дипломатические контакты заметно активизировались, однако стороны пока не смогли достичь окончательного консенсуса.

Ранее ХАМАС получило гарантии мира от Трампа.