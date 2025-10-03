ХАМАС согласилось передать управление Газой и отпустить всех заложников

ХАМАС заявил о готовности освободить всех живых израильских заложников и вернуть тела погибших в соответствии с планом Дональда Трампа.

Катарский телеканал Al Arabi, ссылаясь на источники, сообщил, что ХАМАС передало свой ответ на предложение, сделанное президентом Трампом. В документе движение выразило признательность за усилия американского лидера и запросило дополнительные разъяснения по нескольким вопросам.

«Движение ХАМАС заявляет о готовности освободить всех живых заложников оккупантов (Израиля. — Прим. ред.) и (передать. — Прим. ред.) тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, и при наличии необходимых условий «на земле» для обмена. ХАМАС в этой связи подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников, чтобы детально обсудить это», — отметили в пресс-службе движения.

Также было достигнуто соглашение о передаче управления сектором Газа. При этом движение примет участие в обсуждении будущего анклава через общепалестинскую структуру.

«Движение вновь подтверждает свое согласие на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из числа независимых технократов, на основе национального палестинского консенсуса и при поддержке арабских и исламских стран», — добавили в ХАМАС.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Нетаньяху готовят мирный план по Газе.