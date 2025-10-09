В ХАМАС заявили о гарантиях завершения войны в Газе: посредники и США пообещали не допустить возобновления конфликта

Палестинское движение ХАМАС заявило о получении гарантий полного завершения военного конфликта в секторе Газа. Обязательства предоставили египетские, катарские и турецкие посредники вместе с администрацией США. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хейя сообщил о достижении ключевой договоренности с посредниками. По его словам, Египет, Катар и Турция, а также американская администрация предоставили движению официальные гарантии того, что военные действия в секторе Газа окончательно прекращены и их возобновление исключено.

Свое заявление аль-Хейя, который возглавляет переговорную делегацию движения, обнародовал в эфире катарского телеканала Al Jazeera. Он подчеркнул, что полученные гарантии носят обязательный характер и знаменуют собой окончание текущей фазы конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Израиль потребовал от Трампа пересмотра плана по конфликту в Газе.