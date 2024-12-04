Хантер Байден пытался погасить долг за жилье в $300 тыс. дешевой картиной

Сын уходящего президента США Джо Байдена, Хантер, не погасил свой долг за аренду жилья. Об этом сообщил в социальных сетях Шон Магуайр, управляющий фондом Sequoia, которому должен Байден-младший.

«Так что же будет с 300 тысячами долларов, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Теперь он помилован? Ну, спасибо, Джо», — саркастично написал он.

В ответах на комментарии пользователей Магуайр уточнил, что Хантер пытался расплатиться якобы произведением искусства, которое на самом деле не имеет никакой ценности и подходит только для отмывания денег. Арендодатель также отметил, что после съема жилья Хантер сменил замки на дверях и вызвал Секретную службу.

Кроме того, агентство Associated Press сообщило, что после получения президентского помилования от Джо Байдена суд в США закрыл дело против его сына Хантера, связанное с незаконным обращением с оружием, за которое ему угрожало до 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Байдена к помилованию сына подтолкнула его супруга Джилл.