Харрис и Трамп набрали одинаковое количество голосов в первом проголосовавшем городе США

Как сообщил CNN, кандидаты от двух основных партий, республиканцев и демократов, получили по три голоса в Дисквилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, где традиционно голосование начинается ровно в полночь, этот город первым оглашает результаты.

Шесть избирателей Дисквилл-Нотч сделали свой выбор в полночь, после чего участок для голосования закрылся. С 1960 года в этом небольшом населенном пункте проходят как президентские выборы, так и выборы внутри партий. Обычно явка составляет 100%.

На недавних выборах губернатора Нью-Гемпшира избиратели отдали пять голосов республиканцу Келли Эйотт и один голос демократу Джойс Крейг. В 2020 году здесь победил Джо Байден, а в 2016 году Дональд Трамп делил голоса с Хиллари Клинтон, показав равный результат.

Ранее сообщалось, что суд в США дал разрешение Маску разыгрывать по $1 млн среди избирателей.