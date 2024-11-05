NBC: суд в США дал разрешение Маску разыгрывать по $1 млн среди избирателей

Как сообщил NBC, суд в США одобрил Илону Маску проведение ежедневных розыгрышей по $1 млн для избирателей. Это решение было принято в Пенсильвании за день до старта голосования и дало возможность его Политическому действующему комитету (PAC) провести еще один розыгрыш.

Илон Маск объявил о проведении розыгрышей в конце октября, за две недели до выборов. В начале ноября стало известно, что комитет разослал 187 тыс. чеков за подачу петиций, при этом каждый день называлось имя нового победителя.

Как сообщало издание The New York Times, Маск инвестировал около $120 млн в суперкомитет, в котором трудятся около 2,5 тыс. агитаторов. В основном они работают в сельских районах и обходят до 150 домов в день.

Агитаторы занимаются регистрацией избирателей в поддержку Трампа в колеблющихся штатах.

Ранее сообщалось, что Маск вложил в октябре в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа $43 млн.