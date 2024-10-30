Харрис назвала Трампа «стремящимся к бесконтрольной власти»

Камала Харрис, вице-президент США и кандидат в президенты, на предвыборном митинге охарактеризовала цели Дональда Трампа как стремление к усилению «хаоса и раскола» в политической жизни страны. Как сообщил Financial Times, она подчеркнула, что Трамп стремится к неограниченной власти, создавая более сложные и напряженные условия.

«Америка, мы знаем, что задумал Дональд Трамп. Еще больше хаоса. Еще больше раскола. Его политика — это политика, которая помогает тем, кто находится на самом верху, и вредит всем остальным», — сказала она.

Харрис описала Трампа как «неустойчивого» и «одержимого местью», и назвала его «стремящимся к бесконтрольной власти», призвав людей «двинуться вперед» в истории США.

Вице-президент также отметила, что Трамп «намерен отправить в тюрьму» тех, кто выступает против его политики, в то время как сама Харрис готова обеспечить им «место за кругом обсуждений».

Ранее основатель файловых хранилищ Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявлял, что Трамп мог бы попытаться задержать действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за предполагаемую подрывную деятельность, связанную с газопроводом «Северный поток 2».