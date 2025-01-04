Харрис не смогла произнести клятву верности флагу США, выступая в сенате

Уходящий вице-президент США и бывшая кандидат в главы Белого дома, демократ Камала Харрис не смогла как подобает произнести клятву верности американскому флагу, допустив оговорку во время своей речи, следует из трансляции церемонии.

Конфуз с политиком случился в пятницу, 3 января, на заседании сената в здании Капитолия. Согласно американскому законодательству, вице-президент США занимает пост главы сената и имеет решающий голос при равном распределении сотни голосов законодателей.

Харрис повернулась к флагу США и начала текст клятвы, запнувшись в самом начале текста.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», — сказала вице-президент.

При этом правильный текст клятвы начинается со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».

Примечательно, что, запнувшись, Харрис не отказалась исправлять собственную ошибку в клятве и продолжила дальше свою речь. При этом стоит отметить, что все присутствовавшие на церемонии конгрессмены говорили без ошибки и запинки.

Ранее сообщалось, что республиканца Майка Джонсона переизбрали спикером палаты представителей США.