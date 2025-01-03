Республиканца Майка Джонсона переизбрали спикером палаты представителей США

Майк Джонсон, который ранее занимал должность спикера палаты представителей США, снова стал её председателем. Это стало известно после подсчёта голосов. В ходе трансляции заседания нижней палаты конгресса стало известно, что Джонсон набрал достаточное количество голосов для того, чтобы занять пост спикера.

Два члена партии, которые ранее поддерживали другого кандидата, изменили своё мнение и теперь поддерживают Джонсона.

Напомним, в октябре 2023 года, когда однопартийцы отстранили от должности Кевина Маккарти, Джонсон, которому на тот момент было 51 год, был избран спикером палаты представителей предыдущего состава. Палата оставалась в течение трёх недель без руководства, пока проходили выборы. Джонсона утвердили только с четвёртой попытки. Маккарти же стал спикером после 15 раундов голосования.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель и футурист Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета США в канун Рождества.

Маск действовал через свою страницу в соцсети X, на которой опубликовал около 150 постов. Парламентарии приняли решение о пересмотре проекта бюджета, однако многие оказались недовольны подобным отношением к работе.