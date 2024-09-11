Харрис обвинили в обмане на дебатах с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, по всей видимости, пользовалась наушниками-серьгами во время дебатов с ее соперником Дональдом Трампом, несмотря на то, что это запрещено правилами. Об этом в соцсети сообщил американский музыкант Джонни Кинг.

Кинг отметил, что Харрис носила серьги Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками.

«Вот почему она все время делала записи ручкой во время дебатов, хотя изначально было объявлено, что использование заметок не допускается», — написал Кинг.

Дебаты между Трампом и Харрис прошли этой ночью в Филадельфии на телеканале ABC, где двое ведущих явственно поддерживали кандидата от Демократической партии. Они более десяти раз перебивали Трампа и помогали его оппонентке оспаривать его аргументы, в отношении Харрис такого не наблюдалось.

В течение полуторачасовых дебатов обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в проблемах США и переходили на личности. В итоге каждая сторона заявила о своей победе.

По национальным опросам Трамп пока лидирует в президентской гонке с небольшим отрывом. Харрис имеет преимущество в колеблющихся штатах. Выборы пройдут 5 ноября.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу CNN, Харрис победила на дебатах с Трампом.