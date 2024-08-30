Харрис предложила способ для завершения конфликта Палестины и Израиля

Вице-президент США, кандидат на роль лидера государства Камала Харрис заявила, что для решения ситуации на Ближнем Востоке нужно выработать «двухгосударственное решение», которое будет обеспечивать безопасность для жителей конфликтующих стран. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил РБК.

Женщина также подчеркнула необходимость завершения войны в секторе Газа. Она отметила, что нужно прийти к соглашению по прекращению огня и освобождению заложников в регионе. Об этом Харрис высказалась в интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось о том, что кандидат в президенты Штатов от Демократической партии заявила о важности контроля на границах страны. В декабре прошлого года в США остро встал вопрос миграции из-за мексиканцев, которые пытались нелегально попасть на территорию государства. Вашингтон заключил сделку с Мехико по ужесточению контроля на границах.