Харрис заявила, что поддержит меры по ужесточению контроля на границе США

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-премьер страны Камала Харрис заявила о поддержке мер, направленных на ужесточение контроля на границе, передает РБК.

По словам Харрис, в случае победы на выборах главы государства она будет добиваться прохождения законопроекта в Конгрессе США.

«Я прослежу, чтобы он попал ко мне на стол и я его подписала», — заявила Харрис.

Кандидат в президенты заявила, что такой законопроект был ранее разработан вместе с действующим главой государства Джозефом Байденом, но из-за Дональда Трампа, кандидата в президенты США, проект не смог продвинуться дальше.

В декабре 2023 года в США обострился миграционный кризис из-за граждан Мексики, пытающихся незаконно пересечь границу американского государства. Между Вашингтоном и Мехико было заключено соглашение, согласно которому мексиканские власти должны были усилить контроль на границе.

На данный момент число нелегальных пересечений на границе Мексики и США немного снизилось, но продолжает оставаться на высоком уровне.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ядерное оружие является самой большой проблемой для страны.