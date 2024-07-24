Харрис: Трамп неспособен руководить страной

В ходе первого предвыборного митинга в Милуоке (штат Висконсин) вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала своего соперника Дональда Трампа, назвав его неспособным руководить страной в XXI веке, сообщает ИА Регнум со ссылкой на The Wall Street Journal.

Харрис подчеркнула, что предвыборные программы ее и Трампа отражают принципиально противоположные представления о стране. При этом она заявила, что ее взгляд направлен в будущее, а ее противника — в прошлое.

Представитель демократов также задала собравшимся провокационный вопрос о будущем Америки. По ее мнению, при ней США будет страной верховенства закона, свободы и сострадания, а в случае победы Трампа — государством «хаоса, страха и ненависти».

Ранее сообщалось, что политолог Войко высказала мнение об отсутствии у Харрис шансов стать президентом США. В том числе, это связано с достаточно консервативными взглядами американцев, которые не проголосуют за женщину.