Политолог объяснила, почему у Харрис нет шансов стать президентом США

После официального ухода Джо Байдена из гонки за кресло в Белом Доме, демократы будут поддерживать нового кандидата — нынешнего вице-президента США Камалу Харрис. Доцент департамента политологии Финансового Университета при Правительстве РФ Евгения Войко в разговоре с корреспондентом издания «Подмосковье сегодня» оценила перспективы президентства женщины.

На политической арене Харрис практически не появлялась. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог вспомнить ни одного контакта между новым кандидатом и Владимиром Путиным за все время работы.

«Есть мнение, что ее могли взять на столь высокую должность только ради удовлетворения инклюзивных трендов в американском обществе, ведь она женщина и представляет афроамериканцев. Однако Харрис так и не смогла завоевать популярность и проявить себя как хороший политик», — пояснила Войко.

Политолог также отметила, что большинство населения США все еще придерживаются консервативных взглядов и не будут голосовать за женщину на президентских выборах. Харрис проигрывает в харизме и значимости многим другим женским фигурам в американской политике, а значит, вряд ли сможет стать первой женщиной в овальном кабинете.

«Даже если предположить, что она победит, то Харрис точно не будет влиять на внешнюю политику страны, особенно в части отношений с Россией. На этом пути нужны более волевые политики с именем, чтобы ситуация начала меняться в лучшую сторону», — заключила Войко.

Ранее политолог Шариков назвал главную причину отказа Байдена от президентской гонки.