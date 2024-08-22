Харрис вчистую проиграла Трампу на «президентских выборах», устроенных Маском в соцсети Х

Накануне на своей странице в соцсети Х Маск в качастве опроса предложил американским пользователям сети выбрать, за кого они проголосуют: за Харрис или за Трампа. Результат превысил ожидания: Харрис набрала лишь 26,8% голосов, в то время как Трамп получил 73,2% симпатий голосовавших в соцсети Х

Стоит отметить, что устроенном миллиардером опросе поучавствовали практически 6 млн пользователей социальной сети.

Напомним, согласно итогам формального голосования, состоявшегося в ночь со вторника на среду, 21 августа, вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии на предстоящих осенью президентских выборах в стране.