Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии США

По итогам формального голосования, состоявшегося в ночь со вторника на среду, вице-президент США Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, сообщило РИА Новости.

Накануне голосования на спортивной арене United Center выступили Джо Байден и его жена Джилл, а также сама Камала Харрис и ряд высокопоставленных чиновников. После этого началась процедура голосования, и первым свой голос за вице-президента отправил штат Делавэр, родина Байдена.

Позже модератор голосования объявил, что официальным кандидатом становится Камала Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От республиканцев за пост главы государства будет бороться Дональд Трамп, а его соперницей, теперь уже официально, станет Камала Харрис от демократов.

Ранее политолог Крутаков заявил, что не ожидает от Трампа стремления к нормализации отношений с Россией.