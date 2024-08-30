Дональд Трамп счел ядерное оружие самой большой проблемой для США

Самой большой проблемой не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, стали ядерные вооружения. Так считает Дональд Трамп, кандидат в американские президенты. Его точку зрения привел ТАСС.

Такое заявление Трамп сделал во время публичного выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин.

«По моему мнению, самая большая проблема нашей страны, самая большая проблема мира — это ядерное оружие», — указал он.

Трамп добавил, что такое оружие обладает огромной разрушительной силой, поэтому необходимо убедиться в том, что оно никогда не будет применяться.

Ранее сообщалось, что Трамп изъявил желание ввести в состав американского правительства Илона Маска в случае своей победы на выборах. По его мнению, изобретатель может быть полезен в качестве советника и консультанта.