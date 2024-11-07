Харрис заявила о готовности продолжить борьбу за «идеалы США»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе выступления перед избирателями в Вашингтоне заявила о том, что признает поражение на выборах. Однако, подчеркнула, она, речь не идет о поражении в борьбе за свободу и идеалы Америки.

«В нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу», — заявила Харрис.

Выборы президента США проходили 5 ноября. Кандидатом от партии демократов была вице-президент Камала Харрис, а кандидатом от партии республиканцев — бывший президент США Дональд Трамп.

В результате победу одержал Трамп. Он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и сообщил о своей победе в президентских выборах.

Ранее сообщалось о том, что Трампа заподозрили в составлении «черного списка» мести.