Трампа заподозрили в составлении «черного списка» мести
Politico: Трамп составил длинный список людей, которым обещал отомстить
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Победитель выборов президента США Дональд Трамп составил длинный список тех, кому намерен отомстить после избрания главой государства, сообщило издание Politico.
Политик уверен, что после избрания на пост президента он получит «народный мандат и власть», которые позволят ему реализовать свои планы.
Среди предполагаемых целей мести значатся выдающиеся фигуры американской политической сцены, включая Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, экс-президента Барака Обаму и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон.
По информации издания, Трамп считает себя хорошо подготовленным для достижения своих целей и обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации задуманного.
Ранее уверенность в том, что Дональд Трамп придет ко власти с желанием отомстить, выразил публицист Егор Холмогоров. По его словам, политик еще напомнит о себе намерением наказать тех, кто инициировал против него уголовное дело в США.