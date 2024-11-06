Трампа заподозрили в составлении «черного списка» мести

Политик уверен, что после избрания на пост президента он получит «народный мандат и власть», которые позволят ему реализовать свои планы.

Среди предполагаемых целей мести значатся выдающиеся фигуры американской политической сцены, включая Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, экс-президента Барака Обаму и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон.

По информации издания, Трамп считает себя хорошо подготовленным для достижения своих целей и обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации задуманного.

Ранее уверенность в том, что Дональд Трамп придет ко власти с желанием отомстить, выразил публицист Егор Холмогоров. По его словам, политик еще напомнит о себе намерением наказать тех, кто инициировал против него уголовное дело в США.