Через 20 лет Россия может занять территорию Финляндию, так как США обрекли эту страну на вымирание. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, сообщает «Царьград».

Он отметил, что с момента поражения во Второй мировой войне Финляндия не сталкивалась с какими-либо проблемами. Так продолжалось до 2022 года.

В течение этих десятилетий Финляндия активно сотрудничала как с Россией, так и с западными странами.

Но незадолго до начала военного конфликта на Украине к власти в Финляндии пробрались националистические лидеры.

Став членом НАТО, Финляндия обрушила собственную экономику.

В настоящее время в Финляндии закрываются предприятия, рынки и магазины опустели из-за отсутствия русских покупателей. Показатели рождаемости в Финляндии упали до минимума. Это приведет к вымиранию населения этой страны, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что школьники из Финляндии перешли границу России во время экскурсии.