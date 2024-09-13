Школьники из Финляндии перешли границу России во время экскурсии

Финские школьники во время прогулки около реки Коккола незаконно пересекли границу с Россией. Об инциденте сообщает газета IltaSanomat.

Детей в приграничной зоне заметил финский патруль.

Оказалось, что они отстали от своей группы. Пятерых из десяти школьников подозревают в незаконном пересечении границы из Финляндии в Россию и обратно.

Отмечается, что юным нарушителям еще не исполнилось 15 лет, поэтому ведомство будет решать все вопросы с их опекунами.

По факту незаконного пересечения границы финскими школьниками проводится расследование.

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