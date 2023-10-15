Херш: Израиль будет использовать авиабомбы JDAM для уничтожения Газы

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Израиль готовится применить авиабомбы JDAM для наземной операции в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники он сообщил в своей колонке платформе Substack .

После обострения конфликта между Палестиной и Израилем, Тель-Авив сообщил о намерении провести наземную операцию в секторе Газа. О сроках ее реализации власти Израиля не сообщили.

«Нынешнее планирование предполагает, что атака JDAM, если будет одобрена, случится уже в воскресенье или понедельник, с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», – сообщил Херш.

Журналист подчеркнул, что такие меры полностью уничтожат Газу. Кроме того, отмечает журналист, власти Израиля продолжают убеждать Катар присоединиться к Египту в вопросе финансирования палаточного городка для более миллиона беженцев из сектора Газа.

По данным Херша, Катар склоняется к утверждению этого плана после того, как сенатор США Роберт Менедес обвинил властей в коррупции, основанной на «деловых связях с египетскими чиновниками», а также из-за возможной передачи разведывательных данных о сотрудниках дипмиссии США в Катаре.

7 октября боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, нанесли удары по израильским городам. Всего из Газы было выпущено от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики вторглись на территорию Израиля, в результате чего были взяты в плен порядка 150 мирных жителей.

Израиль в свою очередь объявил в стране военное положение, а также призвал порядка 300 тысяч резервистов в ряды армии для защиты государства. На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по сектору Газа.

Ранее мы сообщали, что авиация Израиля нанесла удар по международному аэропорту в сирийском Алеппо. Это стало ответом на атаки со стороны Сирии.