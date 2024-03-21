Переговоры России и Украины могли давно состояться как положено, но этого не допустили власти Америки. Именно они поставили ультиматум украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чем напугали его. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По словам Херша, Украина раздумывала над мирными переговорами и давно хотела на них пойти, но в США решили иначе. Там твердо наказали Зеленскому продолжать бессмысленную бойню: в противном случае Киева бы лишили финансовой поддержки.

«Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — приводит Херш слова анонимного источника в своем блоге.

Херш также отмечает, что Байден и сейчас не позволяет Киеву идти на мировую и урегулировать конфликт.

Напомним, что Америка устала предоставлять Украине помощь. В Конгрессе уже неохотно рассматривают инициативы поддержки, так как это обходится очень дорого. На этом фоне ВСУ могут начать отступать и укреплять линии обороны, что приведет к потере многих территорий.