Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что украинской армии предстоит принять непростое решение об отводе войск, что ожидаемо приведет к потере многих территорий. Комментарий американки передает РИА Новости.

По словам Сингх, у Украины нет достаточной мощи и живой силы для качественного выполнения боевых задач. В дальнейшем их ждут лишь «трудные стратегические решения», которые, по мнению сотрудницы оборонного ведомства, неизбежны.

«Мы знаем, что Украина прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны», — отметила Сингх.

Причина недостаточной мощи Украины также в том, что США уже не может предоставить Киеву достаточно помощи. В том числе штаты пока не знают, как доставить ВСУ необходимые системы: инициативы не уходят дальше рассмотрения Конгресса США. Последний неохотно идет навстречу, так как украинской стороне было итак предоставлено очень многое.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил не отказываться от закупки техники для Украины, несмотря на существующие запреты.