Херш: Трамп заинтересовался превращением Крыма в крупный международный курорт

Известный американский журналист, лауреат престижной премии Пулитцера, Сеймур Херш, ссылаясь на информацию из неназванного источника, высказал предположение о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может быть заинтересован в налаживании сотрудничества с руководством России с целью развития Крыма как международного туристического центра.

Как написал Херш в своей колонке на платформе Substack, этим может был обусловлено возможное снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с российским руководством.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом РФ Владимиром) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», — написал Херш.

В своей статье Херш высказывает предположение, что аналогичная ситуация может сложиться и в Донбассе.

В начале недели издание Semafor, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа в рамках возможного соглашения о прекращении украинского конфликта всерьез подумывает признании Крыма частью России. Рассматривается и возможность того, что Соединенные Штаты Америки могут обратиться к Организации Объединенных Наций с предложением о подобном признании.

Ранее Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной у США идут «довольно хорошо».