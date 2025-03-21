Трамп: дела США с Россией и Украиной идут «довольно хорошо»

В Белом доме сообщили, что переговоры между США, Россией и Украиной по урегулированию конфликта на Украине проходят успешно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует пресс-пул американской администрации.

По его мнению, Соединённые Штаты стремятся к тому, чтобы ситуация на Украине разрешилась. Он выразил уверенность в том, что процесс урегулирования конфликта продвигается успешно.

«Дела идут хорошо, касательно Украины и России», — отметил президент США.

Кроме того, президент Соединённых Штатов выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно разрешить.

2 февраля главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за несколько лет провели телефонный разговор.

В ходе беседы президенты обсудили ситуацию на Украине, экономические отношения между Москвой и Вашингтоном, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Кроме того, Владимир Путин пригласил Дональда Трампа посетить Россию.

Ранее Келлог сообщил, что скоро в столице Саудовской Аравии состоится встреча, в ходе которой представители России и Украины проведут переговоры в формате, не предполагающем прямого контакта.