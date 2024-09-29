«Хезболла» нанесла первый удар по Израилю после ликвидации лидера движения

Ливанское шиитское движения «Хезболла» заявило о нанесении первого удара по Израилю после подтверждения информации о ликвидации лидера Хасана Насруллы.

Ракетный удар был нанесен по поселению Кацрин на Голанских высотах. Об этом со ссылкой на организацию сообщает РИА Новости.

Представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что ответственность за гибель генсека «Хезболлы» возлагают на Израиль.

О ликвидации Насруллы в результате нанесения удара Израиля по Бейруту сообщила израильская армия (ЦАХАЛ). Также погиб командующий южным фронтом движения Али Карки и другие командиры.

Ранее сообщалось о том, что израильские военные вступили в новый этап противостояния с Ближним Востоком.